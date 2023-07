Lindau: "Reservierer" mit Pkw aus Parklücke geschoben

Die Suche nach einem Parkplatz auf der Lindauer Insel beim Bahnhofsplatz endete am Sonntag in einer lautstarken Auseinandersetzung.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag, als ein 37-jähriger Beifahrer einen Parkplatz besetzen wollte, den er und sein Bekannter im Pkw erspäht hatten. Während der Fahrer das Auto wendete, um in die Lücke einfahren zu können, stellte sich der 37-Jährige in den Parkplatz, um diesen für seinen Freund zu reservieren.