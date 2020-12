Lindau: Mehrere versuchte Raubüberfälle am Abend

In Lindau war Montagabend ein Großaufgebot an zivilen und uniformierten Kräften wegen einer Raubserie im Einsatz. Im Stadtgebiet kam es zu mehreren versuchten Raubüberfällen.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter versuchte an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Lindau Raubüberfälle zu begehen, u.a. auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kemptener Straße. Erbeutet wurde hierbei lediglich ein Geldbeutel, in dem sich jedoch keinerlei Bargeld befand. Bei den übrigen Taten ging der Täter leer aus.