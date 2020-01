Lindau: Lenker unter Drogen, Beifahrer mit Schlagstock

Drei Österreicher wurden auf der Bregenzer Straße von der Polizei kontrolliert: Während der Lenker wohl unter Drogen stand, hatte sein 17-jähriger Beifahrer einen Schlagstock bei sich.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte ein mit drei Österreichern besetzter Pkw in der Bregenzer Straße einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Während beim 17-jährigen jugendlichen Beifahrer, griffbereit in der Hosentasche, ein Teleskopschlagstock aufgefunden wurde, waren beim 20-jährigen Fahrer selbst drogenbedingte Anzeichen erkennbar.