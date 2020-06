Lindau: Grenzkontrollen sollen am Freitag fallen

Die deutsche Polizei prüft die Notwendigkeit der aktuellen (Migrations-) Kontrollen. Die derzeit noch gesperrte Auf- und Abfahrt an der A96 dürfte bereits am Freitag wieder freigegeben werden

Strikte Kontrollen

Auch in Lindau wird seit Tagen umfangreich an der Grenze kontrolliert. Die Autobahn-Ausfahrt Lindau ist weiter gesperrt, die Lkw stehen zwecks Kontrolle auf der linken Spur. Weswegen es teils zu massiven Rückstaus kommt. Obwohl die Grenze von Österreich nach Deutschland wieder offen ist, gibt es auf der Autobahn noch strikte Kontrollen.

Staus und lange Wartezeiten

Kontrollen auf dem Prüfstand

Laut dem "Bayrischen Rundfunk" prüft die deutsche Polizei gerade die Notwendigkeit der aktuellen Kontrollen. Auf Nachfrage des "Bayerischen Rundfunks" teilte die Bundespolizeidirektion in München mit, es werde überlegt, den Kontrollpunkt an der A96 ganz abzubauen. Laut einem Sprecher soll die derzeit noch gesperrte Auf- und Abfahrt bereits am Freitag wieder freigegeben werden. In den folgenden Tagen soll dann der gesamte Kontrollpunkt verschwinden.