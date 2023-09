Linda Christina Riedmann über den Streik in Hollywood

Hollywood streikt und eine Vorarlbergerin ist mittendrin. Produzentin Linda Christina Riedmann war am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Hollywood steht still: Seit dem 14. Juli 2023 befinden sich Schauspieler und Drehbuchautoren gemeinsam im Streik - ein Arbeitskampf von grundlegender Bedeutung. Beide Berufsgruppen befürchten, dass sie durch KI-generierte Avatare und künstliche Autoren ersetzt werden könnten. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren gibt es einen Doppelstreik in der Filmbranche. Auch die 30-jährige Linda Christina Riedmann aus Höchst ist betroffen. Sie arbeitet seit 2015 in der Filmmetropole.