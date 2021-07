"Lillilu packt ein ... "

Lisa Suitner begeistert mit Soloprogramm vor dem TaS dutzende Kinder.

FELDKIRCH Wie viele Clowns braucht es um einen Koffer zu packen? Offenbar nur “eine”. Dafür aber wird es recht chaotisch. Das neue Soloprogramm mit Lisa Suitner hats auf die Lachmuskel der Kinder abgesehen. Denn ihr Clown-Alter-Ego “Lillilu” will in den langersehnten Urlaub fahren. Aber was, wenn das Koffer packen sich komplizierter gestaltet als erwartet? Das junge Publikum vor dem Theater am Saumarkt am Mühletorplatz durften dann mitentscheiden, was die Clownfrau alles mitnehmen soll. Eine Decke? Nein. Eine Zahnbürste? Auf jeden Fall. Eine venezianische Maske? “Neeein”, riefen die Kinder. “Aber es ist doch noch Maskenpflicht?”, antwortete Lillilu verantwortungsbewusst.