Ließ Millionen-Erbin ihre Kinder entführen?

Nach einem dramatischen Vorfall in Dänemark, bei dem die Kinder der Gastronomie-Unternehmerin Christina Block mutmaßlich entführt wurden, laufen Ermittlungen in Hamburg und Dänemark.

In der Silvesternacht wurden die Kinder von Christina Block, Gründerin der bekannten Steakhauskette, in Süddänemark mutmaßlich entführt. Laut dänischer Polizei wurden ein 10-jähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen von Unbekannten in ein Auto gezwungen. Der Vorfall wird als Körperverletzung und Freiheitsberaubung untersucht. Der Überfall ereignete sich in der Nähe eines Restaurants in Gråsten, während der Vater der Kinder das Silvesterfeuerwerk beobachtete.