Lieferstopp bei Rewe: Diese Produkte fallen jetzt weg

"Es ist richtig, dass Mars die Belieferung von Rewe in Österreich eingestellt hat", sagte Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher den "Salzburger Nachrichten".

Das betreffe nicht nur Riegel wie Snickers oder Mars, sondern auch Hunde- und Katzenfutter wie Pedigree und Whiskas, sowie Wrigley's-Kaugummi oder Ben's-Reis. Hintergrund sei, dass Mars höhere Preise verlangt habe, "und zwar in einem Ausmaß, das wir nicht nachvollziehen können und das für uns völlig überzogen ist".

Pöttschacher habe darauf hingewiesen, dass die Preise vergleichbarer Konkurrenzprodukte weniger stark gestiegen seien und dass Mars in anderen Ländern für seine Produkte weniger verlange. "Wir werden nicht zulassen, dass Kunden in Österreich deutlich mehr zahlen als in anderen Ländern", zitieren die "Salzburger Nachrichten" (SN) den Sprecher. Mars habe geringere Preissteigerungen nicht akzeptiert und daher die Belieferung eingestellt. Es werde aber noch verhandelt und angesichts von Vorräten seien die Kunden noch nicht betroffen. Es handle sich jedenfalls nicht um eine "Auslistung" von Mars-Produkten.