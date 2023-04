Liefering nimmt alle drei Zähler aus Dornbirn mit

Der FC Dornbirn unterliegt im Heimspiel gegen Liefering mit 0:2. Den Rothosen gelang auch trotz 50 Minuten in Überzahl und zahlreicher Chancen kein Treffer.

Der FC Dornbirn empfing zur Ostersonntags-Matinee den FC Liefering. Am Ende entführten die Jungbullen die drei Punkte aus der Messestadt.

Die Salzburger waren von Beginn an spielbestimmend, dennoch fanden die Rothosen auch eine Möglichkeit auf den Führungstreffer vor. Mathis kam im Sechzehner zum Abschluss, Liefering Keeper Krumrey wehrte allerdings ganz stark ab.

Wenig später sollten die Gäste treffen, Jano schloss nach schöner Kombination ab (26.). Ein schwerer Patzer von FCD-Torhüter Ospelt ermöglichte dem FC Liefering dann das 2:0, Agyekum war Nutznießer in dieser Situation (36.).

Sechs Minuten vor der Pause war Gustavo für die Hausherren auf dem Weg zum Tor, Okoh konnte ihn nur mit einer Notbremse stoppen und sah dafür die rote Karte. Liefering musste also ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl agieren. Cavafe war dann vor Ende der ersten 45 Minuten nah am Anschlusstreffer, sein Kopfball verfehlte das Ziel nur knapp.