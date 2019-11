Liederreigen in der Rütner Volksschule

Ein abwechslungsreiches Programm erwartete das Publikum am Konzertabend der Rütner Chorgemeinschaft.

Hohenems. Unter dem Motto „Singen ohne Grenzen“ hatten die Sänger der Chorgemeinschaft am vergangenen Samstagabend zum Konzert in die Emsreute geladen. Gesangliche Verstärkung erhielten Gastgeber dabei vom Liederkranz Tettnang, die ihrerseits ein tolles Programm für diesen Abend zusammengestellt hatten. Begleitet wurden die Sänger wie immer von Andreas Kiraly am Klavier. Mit Soloauftritten glänzten die Sopranistinnen Aletha Prantl und Vera Prantl Stock.

In der Turnhalle der Volksschule herrschte dichtes Gedränge, gespannt wartete man darauf, was sich die Rütner Chorgemeinschaft für diesen Abend ausgedacht hatte. Durch das Programm führte Martin Stock und das Repertoire konnte sich sehen lassen. Lieder aus Lateinamerika (Un poquito cantas) und Südafrika (Nginesi Ponono) wurden ebenso zum Besten gegeben, wie heimischer Mundartgesang: Im Herzen brennt leise a Fuierle. Der Liederkranz Tettnang e.V. sang sich ebenso quer durch die ganze Welt und begeisterte mit Liedern wie: Wien bleibt Wien, New York, New York uvm. Während die Rütner Chorgemeinschaft ihre Geheimwaffen Aletha Prantl und Vera Prantl Stock in petto hatten, brachten die Tettnanger ein Männerchörle mit. Das vielseitige Programm endete mit dem guten Rat: „Liebeskummer lohnt sich nicht“ und die Gäste wurden mit dem schönen Lied „A better place“ ins Wochenende entlassen.