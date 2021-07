Der Liederabend mit Veronika Dünser und Luca De Grazia findet am Montag, den 12. Juli um 19:30 Uhr im Rittersaal der Schattenburg statt.

Veronika Dünser - Mezzosopran geboren in Feldkirch, studierte sie Sologesang, sowie IGP am Landeskonservatorium Vorarlberg und sie schloss ihr Masterstudium für Lied und Oratorium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ab. Im Jahre 2016 erhielt Veronika Dünser ein Stipendium des Richard Wagner Verbandes Vorarlberg. Weiters sang sie in Mozart’s Zauberflöte, „Der Mann von la Mancha“, „La Traviata“ wie auch in Verdi’s Oper „Rigoletto“, am Landestheater Bregenz. 2021/2022 wird sie als „Erda“ aus Wagner´s „Rheingold“, am Stadttheater Bern und in Verdi’s Oper „Rigoletto“ als „Maddalena“, am Stadttheater Klagenfurt, auftreten.

Luca De Grazia - Klavier

in Lugano geboren und nach der ersten musikalischen Grundausbildung beendet er erfolgreich das Instrumentalpädagogik Klavier-Masterstudium an der HEMU in Lausanne.

Anschließend bildete er sich ab 2010 an der „Universität Mozarteum“ in Salzburg fort und besuchte den „Corso di alto perfezionamento“ an der „Accademia Internazionale di Musica“ in Rom. Zuletzt schließt Luca an der „Universität für Musik und darstellende Kunst“ in Graz das Masterstudium und den postgradualen Lehrgang in Klavier-Vokalbegleitung ab.

Luca De Grazia ist zurzeit in Wien am „Zentrum für Musikvermittlung“ und in Bad Hall bei dem „Oberösterreichischen Landesmusikschulwerk“ als Klavierlehrer und Korrepetitor tätig.