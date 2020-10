Liechtenstein schließt komplette Gastronomie

Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen sieht sich Liechtenstein gezwungen, die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus erneut zu verschärfen.

Gastronomiebetriebe müssen für drei Wochen schliessen

Seit dieser Woche gelten verschärfte Bedingungen für die Gastronomie. Die maximale Größe der Gästegruppen pro Tisch wurde auf sechs Personen reduziert und die Konsumation darf nur noch sitzend erfolgen. Bislang wurde das Ansteckungsrisiko, das bei derartigen engen Kontakten an Tischen zwangsweise besteht, in Kauf genommen. Aufgrund der stark gestiegenen Fallzahlen möchte die liechtensteinische Regierung dieses Risiko nun vermeiden und schließt Restaurationsbetriebe, Barbetriebe sowie Diskotheken und Nachtclubs. Ausgenommen sind einzig Take-aways, Schulmensen, Betriebskantinen, Lieferdienste für Mahlzeiten und Restaurationsbetriebe für Hotelgäste.

Konsumation auch an Veranstaltungen nicht mehr zulässig

Wie bislang, müssen Organisatoren von Veranstaltungen ein striktes Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. Für alle öffentlich zugänglichen Innenräume gilt eine Maskenpflicht. Die Konsumation an Veranstaltungen ist nicht mehr zulässig, da diese Situationen dasselbe Risiko darstellen wie die Konsumation in der Gastronomie. So dürfen an Veranstaltungen keine Speisen und Getränke mehr ausgegeben werden. Dies gilt auch für Veranstaltungen, welche im Freien stattfinden, auch wenn dort - sofern die Abstände eingehalten werden - keine Masken getragen werden müssen.