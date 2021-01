Liechtenstein: Mann schießt auf mehrere Fahrzeuge

Am Sonntag zielte ein Fußgänger in Liechtenstein mit einer Pistole auf vorbeifahrende Fahrzeuge und gab auch Schüsse ab.

Am Sonntagvormittag fuhr in Liechtenstein ein Linienbus in Gamprin in Richtung Schellenberg. Außer dem Fahrer befand sich niemand im Linienbus. Der Busfahrer bemerkte dann auf dem Gehsteig einen Fussgänger fest, der mit einer Pistole auf den Bus zielte und mehrfach schoss. Der Buslenker erschrak und fuhr noch etwas weiter, bevor er anhielt und die Polizei verständigte.