Liechtenstein feiert sein 300-jähriges Bestehen

Zum runden Jubiläum bietet das Fürstentum seinen Bewohnern und Besuchern viele Top-Events für jeden Geschmack: von Sport über Musik bis hin zu Kultur

Am 23. Januar 2019 feierte Vorarlbergs Nachbar den offiziellen Auftakt zu seinem 300. Geburtstag. Mit einer einzigartigen Geburtstagsfeier startete das kleine Land im Herzen von Europa in sein feierliches Jubiläumsjahr anlässlich der Vereinigung der Grafschaft Vaduz mit der Herrschaft Schellenberg im Jahr 1719. Es folgen in den nächsten Monaten noch etliche weitere Veranstaltungen, die auch für uns Vorarlberger einen Besuch wert sein könnten. Ein Überblick….