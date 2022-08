Liebevoll aufgepepptes Geschirr

Kinder und Jugendliche verzieren ausgedientes Geschirr vom Seniorenhaus Schützengarten und verkaufen es kommenden Samstag bei ihrem Flohmarkt.

„Uns ist es wichtig, dass die Kinder lernen, nicht alles gleich wegzuwerfen. Aus nicht mehr gebrauchten Gegenständen kann leicht etwas liebevoll anderes entstehen“, erklärt Gabi Hampson, Geschäftsführerin vom W*ORT in Lustenau. Gemeinsam mit Manuela Mair und Jennifer Hämmerle haben sie dieses Projekt kurzerhand auf die Beine gestellt und originelle upcycling-Ideen für das Geschirr gesammelt. So finden sich am kommenden Samstag wunderschöne Saucieren mit Blumen bepflanzt, Einzelstücke von Besteck und Geschirr und kleine Kaffeetassen als Futterschüsselchen fürs Vogelhaus. „Aus scheinbar nicht mehr brauchbarem Geschirr haben wir liebevolle Herzstücke gezaubert“, so Manuela Mair.