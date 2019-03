Liebes•Leben mit Betty: "Ich bringe sie nie zum Orgasmus"

Liebes.Leben mit Betty auf VOL.AT. Andi (31) ist besorgt, weil er seine Freundin beim Geschlechtsverkehr nie zum Höhepunkt bringt.

Andi*, 31: Hallo, meine Freundin hat Erektionsprobleme obwohl sich der Geschlechtsverkehr für beide Seiten sehr gut anfühlt. Sie ist noch nie beim klassischen Sex gekommen, auch bei den vorherigen Partnern nicht. Welche Hilfsmittel sind am effektivsten um dies zu ändern?

In den meisten Fällen ist ein Informationsdefizit schuld an den Orgasmus Problemen. Frauen* trauen sich oft nicht zu sagen, wo und wie sie stimuliert werden möchten oder sie wissen es nicht und können es deshalb nicht sagen. Und schließlich kommt es auch vor, dass die Frau* in Wirklichkeit Orgasmen hat, diese aber nicht als solche erkennt, weil sie ganz andere Vorstellungen davon hat.