Liebe, Revolution, Reis und Bohnen

Lieder über Freiheit und Frühstück: „Gallo Pinto“ präsentierten neues Album „Amor y Revolución“ im Theater am Saumarkt

FELDKIRCH „Gallo Pinto“, das sind vier waschechte Vorarlberger, die sich auf ihrem aktuellen Album mit der mexikanischen Sängerin Vicky Gonzalez verstärkt haben. Mit „Amor y Revolución“ wurde der Albumtitel treffend gewählt, denn ob es sich um ihre eigenen Kompositionen oder um alte traditionelle Lieder aus Lateinamerika handelt, am Ende dreht sich alles um die zwei großen Menschheitsthemen Liebe und Revolution.

Mit leerem Magen lässt sich keine Revolution starten, und so spielt eine ausgewogene Portion Lieder über Nahrungsmittel bei „Gallo Pinto“ seit jeher eine elementare Rolle. Der Bandname „Gallo Pinto“ stammt vom traditionellen Frühstück mit Reis und Bohnen, das sich speziell in Costa Rica und Nicaragua höchster Beliebtheit erfreut. Dieses hat die Band längst zur Leibspeise erkoren, ebenso wie die darin enthaltenen Lebensmittel. So zählte natürlich auch „Arroz y Frigoles“ vom ersten Album zum Saumarkt-Programm. Mit „Patatas Bravas“ besang die Band ein spanisches Tapas-Gericht mit Kartoffeln.