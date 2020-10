Liebe, Musik und Kabarett im Spielboden

Das Wochenprogramm im Dornbirner Spielboden bietet wieder reichlich Abwechslung.

Ebenfalls am Freitag gastiert Alfred Dorfer mit seinem Kabarett „und….“ im Spielboden. Dorfer zeigt in seinem siebenten Soloprogramm Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen und präsentiert dem Publikum ungewöhnliche Zusammenhänge, während er viele Themen des Lebens aufgreift, von Alltagsphänomenen und Zeitgeisterscheinungen bis politischenTatsachen.

Tags darauf gibt es wieder für die jüngsten Besucher Kasperltheater am Nachmittag und der Abend im Spielboden steht dann ganz im Zeichen von Fridays for Future. Das Spielbodenkino zeigt den Film „I am Greta“ mit anschließender Podiumsdiskussion.

Eine Ikone der Musik stellt das Spielbodenkino dann am 20. Oktober in den Mittelpunkt. Die Biopic Amazing Grace, die das Leben der Queen of Soul, Aretha Franklin, beleuchtet verspricht Musikgenuss pur und gewährt Einblicke in das Leben einer der größten Musiktalente des 20. Jahrhunderts.