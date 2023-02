Liebe liegt in der Luft

Auf der aha-Webseite finden Jugendliche 50 Ideen für den Valentinstag oder das erste Date.

Draußen wird es langsam wieder heller und der Valentinstag steht vor der Tür. Der perfekte Zeitpunkt also, seinen Schwarm um ein erstes Date zu bitten. Wie man sein Herzblatt überraschen oder den Tag der Liebenden gemeinsam verbringen kann, dazu finden Jugendliche Inspirationen auf der aha-Website unter www.aha.or.at/datingideen . Die aha-Mitarbeiter*innen haben 50 Ideen gesammelt für den Valentinstag oder das erste Date. Dazu gehören Anregungen für Indoor-Treffen genauso wie Tipps für Outdoor-Unternehmungen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer wildromantischen Husky-Schlittenfahrt, einem flauschigen Lama-Trekking oder einem Rendez-vous in der Trampolinhalle?

Quiz zum Valentinstag Nicht nur bei uns – auf der ganzen Welt werden Tage und Bräuche der Liebe gewidmet. Mehr dazu erfahren Jugendliche, wenn sie beim Online-Quiz „Alles Liebe“ mitmachen. Damit sammeln sie nicht nur aha-plus-Points, sondern lernen zum Beispiel auch, was es mit den walisischen Liebeslöffeln auf sich hat. Das Quiz finden sie unter www.aha.or.at/plus/quests/5367. Wer sich öfter bei aha plus engagiert und mindestens 1.500 Punkte gesammelt hat, kann sie zum Valentinstag gegen ein Bergfrühstück für zwei im FRÖÖD in Brand einlösen. Infos unter www.aha.or.at/plus/rewards/620