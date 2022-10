Liebe liegt in der Luft

Kommende Woche gastiert der Hohenemser Chor Joy mit neuen Liebesliedern in Hörbranz.

Hohenems/Hörbranz. Am Samstag, 5. November gestaltet der Hohenemser Chor Joy eine Liebesmesse in der Pfarrkirche Hörbranz. „Gesungen werden wunderschöne Liebeslieder und wir laden alle herzlich ein, um gemeinsam mit uns einen romantisch-musikalischen Liebesabend zu verbringen“, so Chorleiter Jürgen Waibel.