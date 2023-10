"Liebe, Leid und Lust" Romantischer Lieder-Herbst

Diesen Freitag, 20. Oktober 2023 um 19.00 Uhr spielen das Künstlerpaar in der Villa Falkenhorst in Thüringen auf.

Das Künstlerpaar: Die virtuose Pianistin Mayya Melnichenko und der lyrische Tenor Evgenii Baev präsentieren die bekanntesten Liederzyklen zum Thema ‘Liebe, Leid und Lust‘. „Dichterliebe” von Robert Schumann und die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Gustav Mahler. Dazu ein instrumentales Intermezzo an der Gitarre: Francisco Tárregas "Lagrima" sowie „Drei katalanische Lieder“ von Miguel Llobet.Mayya Melnichenko hatte schon als junge Pianistin über 60 Konzerte pro Schuljahr. Sie trat mit Sinfonieorchestern in Russland, später in Österreich auf. Studium an dem weltbekannten, besten russischen Konservatorium in Nowosibirsk.

Evgenii Baev, Tenor, Gitarrist und Komponist. Film- und CD-Produktionen. Studium in Moskau und in Nowosibirsk. Solokonzerte in Russland, Kasachstan, Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz und in Liechtenstein. Sein Repertoire umfasst sämtliche Epochen, von der Alten Musik bis zu den Meistern des 21. Jahrhunderts. Opernarien, Lieder und Zyklen.