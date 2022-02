Liebe ist …. ein Schritt in die gleiche Richtung

Auch den Valentinstag nahm die Katholische Kirche zum Anlass, Segen zu spenden.

Dornbirn. Was Liebe für den einzelnen Menschen bedeutet, wurde direkt vor der Martinskirche am Marktplatz auf eine große Leinwand projiziert. Für den einen bedeutet Liebe Geborgenheit, für einen anderen ist es ein Schritt in die gleiche Richtung. Den Tag der Liebe, den Valentinstag, nahm die Katholische Kirche zum Anlass, Segen zu spenden und mit kleinen Geschenken Wertschätzung auszudrücken. Was am Morgen im Krankenhaus und Pflegeheim Dornbirn begann, fand am Abend auf dem Marktplatz, vor der Martinskirche, seine Fortsetzung.

Bereits bei Anbruch der Dämmerung war stimmungsvolle Musik zu hören und die einladenden Tafeln „Segen to go“ oder „Dich schickt der Himmel“ wurden wahrgenommen.

Das Ehepaar Ulrike und Michael Grünwald ist seit 33 Jahren verheiratet. Seit es diese Möglichkeit der Segnung vor der Stadtpfarrkirche gibt, nehmen sie die Eheleute aus Dornbirn am Valentinstag gerne in Anspruch. Während Pfarrer Christian Stranz und Nora Bösch (Pastoral- und Gemeindeleiterin von St. Martin) den Segen spendeten, beschenkte Alfons Meindl, der Gemeindeleiter der Pfarre Rohrbach, Vorbeikommende. Für die Kinder gab es eine goldene Süßigkeit, die Eltern bekamen etwas zum Anstoßen für den Abend zu Hause.