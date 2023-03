Liebe auf den ersten Pick

In der inatura gab es ein begeistertes Aufeinandertreffen von Drittklässlern und süßen Küken.

Bevor die Kinder dem eigentlichen Höhepunkt, dem Kennenlernen mit den frisch geschlüpften Küken zusteuerten, hatte Museumspädagogin Elisabeth Ritter noch einige spannende Informationen rund um das Ei mit im Gepäck. So stand zunächst Experimentieren auf dem Programm und die Schulkinder lernten, wieso ein frisches Ei im Glas zu Boden sinkt und ein altes an der Oberfläche schwimmt. Im alten Ei hat sich bereits viel Luft gesammelt und verleiht diesem dann sozusagen Schwimmflügel. „Auch beim Aufschlagen kann man erkennen, ob ein Ei frisch, oder schon alt ist“, erklärte Ritter und demonstrierte dies sogleich. Weiters startete die Gruppe einen Versuch mit einem in Essig eingelegten Ei, das sich plötzlich wie ein Gummiball anfühlte und lernte so spielerisch alles über die Eischale und das Eihäutchen.