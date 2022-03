Lichtermeer für den Frieden am Dornbirner Marktplatz

Ein helles Zeichen für den Frieden - Kirche, Caritas, Land, Rotes Kreuz und Medien laden am Donnerstagabend zu einem Lichtermeer auf den Dornbirner Marktplatz.

Die Sprache des Friedens ist leise, aber sie ist hell. Das Lichtermeer Donnerstagabend am Dornbirner Marktplatz – 10. März, 18.30 Uhr - könne so ein weithin sichtbares, helles Zeichen sein, das uns hilft, „Gedanken des Friedens in den eigenen Herzen zu bewahren“, wie Bischof Benno Elbs betont.

"Wenn wir in die Ukraine blicken, erleben wir alle eine lähmende Ohnmacht. Menschen, Frauen, Kinder, ganze Familien sind durch den Krieg in existentielle Bedrängnis gekommen", so Bischof Benno Elbs, der beim Lichtermeer Donnerstagabend am Dornbirner Marktplatz gemeinsam mit Landeshauptmann Markus Wallner und allen, die zu diesen knappen 30 Minuten Stille und Musik nach Dornbirn kommen, ein Zeichen für den Frieden setzen wird. Vorarlberg zeige, so auch Landeshauptmann Markus Wallner, in diesen Tagen wieder sein menschlichstes Gesicht, was ihn nicht nur freue, sondern auch ungemein stolz mache.

Damit es hell wird und alle es sehen

Die Bilder des Kriegs lassen, so Bischof Benno Elbs weiter, in vielen das Gefühl der Ohnmacht entstehen. In diesen Situationen sei es wichtig, sich zu fragen, mit welchen konkreten Handlungen man auf diese Ohnmacht antworten könne. Ein Licht anzünden, damit es hell wird, wenn alles dunkel scheint, ist so eine Handlung, die auch den Zusammenhalt und die Solidarität mit allen vom Krieg Betroffenen zum Ausdruck bringt.

Aus diesem Anlass laden die Katholische Kirche Vorarlberg und die Caritas gemeinsam mit der Vorarlberger Landesregierung, dem Roten Kreuz, dem ORF, den VN, VOL.AT, den Vorarlberger Regionalzeitungen und der Plattform Religionen für den Frieden am Donnerstag, den 10. März, um 18.30 Uhr zum Lichtermeer auf dem Dornbirner Marktplatz ein.

Termin Lichtermeer

10. März, 2022, 18.30 Uhr, Marktplatz Dornbirn

Statements – Gedanken zum Frieden von

Bischof Benno Elbs und Landeshauptmann Markus Wallner

Musik: George Nussbaumer

Kerze, Taschenlampe, Handy – damit aus einem Licht ein Meer werden kann, wird gebeten, selbst eine Lichtquelle mitzubringen.

Bitte tragen Sie - zu Ihrer eigenen Sicherheit – eine FFP2-Maske!

Posten Sie auch gerne ein Foto vom Dornbirner Lichtermeer und bauen Sie so mit an der Brücke der Solidarität hin zu den Menschen im Kriegsgebiet.