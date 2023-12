Lichterkinder bringen Freude in den Advent

Die VS Fischbach beteiligte sich an der Aktion „Umgekehrter Adventskalender“.

Dornbirn. „Lichterkinder auf dieser Erde leuchten wie Sterne am Himmelszelt. So wie St. Martin schenken sie Freude in alle Herzen……“, tönte es diesen Mittwoch durch den Turnsaal der VS Fischbach in Dornbirn. Die Lichterkinder, die in diesem Fall ganz viel Freude bereiteten, waren die 154 Fischbach-Schülerinnen und Schüler, die sich gemeinsam mit ihren Lehrpersonen an der Aktion „Umgekehrter Adventskalender“ der Katholischen Kirche beteiligt haben.