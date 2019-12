Lichterglanz im Pausenhof

Die VS Leopold lud wieder zum alljährlichen Lichterfest.

Dornbirn. „Advent, Advent ein Lichtlein brennt,….“ In der VS Leopold waren es vergangene Woche gleich zig Lichtlein, die den abendlichen Pausenhof zum Leuchten brachten. Ganz zu schweigen von den strahlenden Gesichtern, die dem besonderen Spektakel begeistert folgten.

Direktor Wolfgang Felder, sein Lehrer-Team und der Elternverein luden zum alljährlichen Lichterfest, das sich an der Schule bereits einer lieb gewonnenen Tradition erfreut. Statt dem Laternenfest lässt man im Hatlerdorf alljährlich die Windlichter zur Weihnachtszeit erstrahlen und stimmt sich so auf die besinnliche Zeit ein. Passend dazu luden die Leopold-Kinder zum Auftakt auch noch zum Advent-Basar mit allerlei selbstgebastelten Kunstwerken, die bei den Besuchern auf reges Interesse stießen und in Kürze für viel Freude in Form von Geschenken und Deko sorgen werden.