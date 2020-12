Lichtblicke Jubiläum muss verschoben werden

Zum ersten Mal nach 20 Jahren wird es in diesem Jahr “songs and more – ein Abend für Freunde” in Altach nicht geben.

Trotz der Absage der diesjährigen Benefizveranstaltung in Altach wollen die Veranstalter, gerade in dieser so anspruchsvollen und für viele schier hoffnungslosen Zeit, für Lichtblicke sorgen. „Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, bleiben zwei Dinge bestehen: der Wille zu helfen und die Bitte um Eure Unterstützung“, lädt Jürgen Egle, Obmann vom Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg in diesem Jahr zu einem etwas anderen Event. Anstelle der Veranstaltung in der Kirche wird am 21. Dezember die neue Homepage unter www.lichtblicke-altach.at freigeschaltet und dazu werden alle Teammitglieder eine Botschaft als Video veröffentlichen. „Dazu wird es auch einen Aufruf zu Spenden geben und die Unterstützung in diesem Jahr, soll der Vorschuss auf den Dezember 2021 sein, wenn wir alle zusammen zum 20. Mal für einen unvergesslichen Abend in der Pfarrkirche Altach sorgen“, blickt Jürgen Egle zuversichtlich in die Zukunft. MIMA