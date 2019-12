Lichtblicke in der Altacher Kirche

Traditonell vor Weihnachten fand in der Altacher Pfarrkirche der Lichtblicke Abend statt.

Altach. „Songs and more – ein Abend für Freunde“ – unter diesem Motto begeisterten am Montagabend insgesamt 111 Musikkünstler das Publikum in der vollbesetzten Altacher Pfarrkirche.

Internationale Gastkünstler in Altach

Das Lichtblicke Konzert gehört mittlerweile zu einem absoluten Highlight in der Gemeinde und in diesem Jahr sorgten Stammgast Riccardo Di Francesco, Martin Frontull mit seinem Orchester, die Band kurzfristig, the relatives, der Chor Calypso, Sound vo Batschuns und Krainerbluat für besinnliche Weihnachtsstimmung. Die internationalen Gastkünstler Giuliano de Stefano und Philipp Lingg sorgten für eine weitere Bereicherung des abwechslungsreichen Programmes und als letzterer seinen Hit “Vo Mello bis ge Schoppornou” anstimmte, sang die ganze Kirche mit. Eines hatten aber alle Künstler gemeinsam – mit ihren wunderbaren Darbietungen im Zeichen von Pop, Gospel, Volks- und Weihnachtsliedern brachten sie eine emotionale, tolle Stimmung in die Pfarrkirche.

Lichtblicke für bedürftige Familie