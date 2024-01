Lichtblick 2024 in der Remise in Bludenz

Bludenz. Die Stadt Bludenz setzt ein klares Zeichen für Modernität und Nachhaltigkeit durch die umfassende Renovierung der Lichtanlage in der Remise.

In einem Schritt zur Modernisierung und Effizienzsteigerung wurde in der Remise die überholte Lichtanlage einer umfassenden Renovierung unterzogen. Der Fokus lag dabei auf dem Austausch der in die Jahre gekommenen Halogenscheinwerfer durch moderne LED-Technologie, um sowohl die Funktionstüchtigkeit als auch die Energieeffizienz zu optimieren. Die 1000-Watt-Halogenscheinwerfer der Bühnenbeleuchtung wurden durch hochmoderne 250-400-Watt LED-Scheinwerfer ersetzt, wodurch nicht nur der Energieverbrauch reduziert, sondern auch die Nachhaltigkeit des Betriebs gesteigert wurde. Die Stadt Bludenz investierte dafür rund € 85.000, -. Der hohe CRI-Wert von über 96 gewährleistet eine präzise und naturgetreue Darstellung von Farben, sodass vor allem auch neue kreative Möglichkeiten für Veranstaltungen in der Remise eröffnet werden, die den zeitgenössischen Anforderungen entsprechen.