Licht und Schatten für die Akademie Teams

Licht und Schatten für die drei heimischen Akademie Mannschaften zum Frühjahrsstart. Die Unter-18-Jährigen mit Trainer Heinz Fuchsbichler siegten dank dem Doppelpack in nur fünf Minuten des Höchsters Melih Akbulut in Burgenland mit 2:0. Der Hohenemser Fabio Ebner rettet mit seinem Treffer sieben Minuten vor dem Schlusspfiff der U-16-Elf mit Trainer Helmut Hafner ein 1:1-Remis. Für die jüngsten Talente des Landes (U-15) war die längste Auswärtsfahrt ganz und gar nicht zufriedenstellend. Mit einem 0:5-Debakel mussten die Mannen von Coach Lokman Topduman die Heimreise antreten. Nächsten Samstag (13 bzw. 15 Uhr) gastiert Rapid Wien zur Frühjahrsheimpremiere in Bregenz.