Licht und Schatten bei der Akademie Vorarlberg

Zwei Niederlagen und ein Sieg gab es für die heimischen Talente in Wien.

Jetzt ist es passiert! Elf Meisterschaftsspiele in Folge war die Akademie Vorarlberg Unter-15-Mannschaft unbesiegt. Nun beenden die Alterskollegen von SK Rapid Wien diese imposante Serie. Die jüngsten Kicker des Landes kassierten in Hütteldorf eine 0:4-Niederlage, bleiben aber noch auf dem dritten Tabelleplatz. Nicht mehr einen Podestplatz inne hat die heimische Unter-16-Landesauswahl. Gegen Rapid Wien unterlag die Elf von Trainer Ahmet Cil mit 0:3 und ist nun Vierter in der Reihung. Ein kräftiges Lebenszeichen gab es von den Unter-18-Jährigen: Gegen den Tabellenzweiten Rapid Wien gewann die Fuchsbichler-Truppe sensationell mit 2:1. Dabei lag die Ländle-Auswahl mit 0:1-zurück, ehe der Rankweiler Osahenmwenda Amenaghawon (61.) und der Lochauer Erkin Yalcin (71.) mit einer Traum-Freistoß mit zwei Treffern in nur zehn Minuten die Partie noch drehen konnte.