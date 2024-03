Licht des Glaubens: Anregungen zur Zuversicht und Freude am Sonntag „Laetare“

Die Brüder des Kapuzinerklosters Feldkirch laden herzlich zur Feier der Musikalischen Abendandacht am Samstag, den 09. März 24, um 19.30 Uhr in der Kapuzinerkirche in Feldkirch ein.

Wir beziehen Anregungen zu Zuversicht und Freude aus den Hoffnungs-Texten des Buches Numeri, die im Evangelium zum 4. Fasten-Sonntag erwähnt werden. Sie schildern die Hoffnungen des Volkes Israel auf der Wüsten-Wanderung und die Suche nach ihrer Zukunft im Gelobten Land, unter der Führung von Mose. In der Mitte der österlichen Bußzeit halten wir inne und suchen nach erfreulichen und Mut machenden Grundlagen und Zusagen durch unseren Glauben auf dem Weg zum Osterfest.

Die musikalische Gestaltung will diesen Weg begleiten. Sie liegt in den Händen von Wolfgang Pichler (Orgel) aus Dornbirn und Michael Sieberichs-Nau (Gitarre), Musikschule Bregenzerwald.

© Kapuzinerkloster Feldkirch

Um eine Spende nach der Andacht für die Bestreitung der Unkosten wird freundlichst gebeten.