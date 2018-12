Liam Hemsworth riskiert für Miley Cyrus sein Leben

Wenn das mal kein Liebesbeweis ist: Der australische Schauspieler Liam Hemsworth begab sich während der verheerenden Waldbrände in Kalifornien für seine Liebste Miley Cyrus in Lebensgefahr.

Auch das Anwesen von Miley Cyrus und Liam Hemsworth wurde durch die katasrophalen Waldbrände in Kalifornien im November komplett zerstört. Von ihrem Haus blieb so gut wie nichts übrig. “Es waren Tage, die mir das Herz gebrochen haben”, schrieb Hemsworth während dieser Zeit auf Instagram.

Hemsworth als Lebensretter

Als die Flammen auf das Haus von Hemsworth und Cyrus übergriffen, offenbarte sich Hemsworth als wahrer Held. Wie Miley Cyrus jetzt in ein der “Howard Stern Show” verriet, riskierte der 28-Jährige damals sein Leben, um die gemeinsamen Tiere des Paares aus dem Haus zu retten. Er habe sich nochmals in eine abgesperrte, gefährliche Zone begeben, um alle Katzen, Hunde, Pferde und Schweine in Sicherheit zu bringen.