LH Wallner: "Wir würden Flüchtlingen helfen"

Krieg in Europa. Auch für den Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner ist das etwas, womit er bis vor kurzem nicht gerechnet hätte.

Problem Energie

Im Gespräch mit Birgit Entner-Gerhold ging der Landeshauptmann auch auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen des Konflikts ein. "Wir haben bei uns ja auch mittelständische Betriebe, die nach Russland exportieren. Und natürlich könnte es Probleme geben. Aber insgesamt würde uns das nicht aus der Bahn werfen." Als viel bedrohlicher schätzt Wallner die Folgen für die Energieversorgung ein. Er will aber auch diesbezüglich nicht in Panik geraten. "20 Prozent des Energiebedarfs wird mit Gas abgedeckt. Und davon kommt natürlich einiges auch aus Russland."

Energielenkungsgesetz

Dauer des Krieges

Laut Markus Wallner könne der bewaffnete Konflikt in der Ukraine unter Umständen noch sehr lange dauern. "Was, wenn sich dieser Krieg zum Beispiel irgendwann in den Untergrund verlegt? Die Ukraine macht mir nach erster Einschätzung nicht den Eindruck, als würde sie das, was hier passiert, alles einfach nur so hinnehmen."