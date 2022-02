Krieg in der Ukraine

Militärkommandant Brigadier Gunther Hessel, Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Ex-Handballer Andriy Kuzo heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Militärkommandant Brigadier Gunther Hessel

Russland greift die Ukraine an. Präsident Wladimir Putin hat um 4.00 Uhr Militäroperationen angeordnet und militärische Ziele in der Ukraine wurden angegriffen. Auch russische Bodentruppen sind in die Ukraine einmarschiert, es wird über schwere Kämpfe berichtet. Die EU will härtere Sanktionen beschließen und US-Präsident Joe Biden kündigt gemeinsam mit anderen Staatschefs Konsequenzen an. Über einen Krieg auf europäischem Boden redet Birgit Entner-Gerhold heute mit Vorarlbergs Militärkommandanten Brigadier Gunther Hessel in "Vorarlberg LIVE".

Landeshauptmann Markus Wallner

Landeshauptmann Markus Wallner spricht im Studio von "Vorarlberg LIVE" über die politischen und wirtschaftlichen Implikationen der russischen Invasion in der Ukraine. Wie Wallner die Lage in der Ukraine, die Auswirkungen auf Österreich und nicht zuletzt auch auf Vorarlberg, inklusive der in der Ukraine und Russland tätigen Vorarlberger Unternehmen einschätzt, wird er mit Birgit Entner-Gerhold besprechen.

Andriy Kuzo, Ex-Handballer aus der Ukraine

Andriy Kuzo, Ex-Handballspieler und -Trainer aus der Ukraine, spricht mit Birgit Entner-Gerhold über den Krieg in seiner Heimat. Kuzo war in der Saison 2008/09 für Bregenz, und 2009/10 für Hard als Spieler aktiv. Auch als Trainer war der Ukrainer für mehrere Vereine in Vorarlberg tätig. Aktuell betreibt der Ukrainer das Café am Dorfbach in Hard.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 24. Februar 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Brigadier Gunther Hessel, LH Markus Wallner (ÖVP), Andriy Kuzo

Moderation: Birgit Entner-Gerhold (VN-Redakteurin)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

