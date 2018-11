LH Wallner: Vorarlberg will die Digitalisierung aktiv mitgestalten

Mit der Digital Factory hat die FH Vorarlberg ihr bereits sechstes Forschungszentrum.

Bei der Eröffnung am Dienstag, 20. November 2018, unterstrich Landeshauptmann Markus Wallner die Bedeutung des neuen Forschungszentrums für die heimische Wirtschaft. “Die Digitalisierung wird in den nächsten Jahren maßgeblich zum Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum beitragen. Vorarlberg als Wirtschaftsstandort mit sehr hoher Produktionsquote will diesen Prozess aktiv mitgestalten und an der Entwicklung und Anwendung von digitalem Know-how führend mitwirken”, sagte Wallner.