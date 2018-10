Fachhochschule Vorarlberg wird ausgebaut

Gut einen Monat nach Beginn des Studienjahrs haben die Fachhochschulen einen neuen Entwicklungsplan für die Jahre 2018/19 bis 2022/23 bekommen. Davon profitiert auch Vorarlberg.

Landesrätin Barbara Schöbi-Fink bezeichnet die Ausbaupläne als wichtigen “Schritt zur Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes.” Bis zum Ende der Legislaturperiode sollen mehr als 3.000 neue Plätze geschaffen werden, vor allem in den Bereichen MINT und Digitalisierung. Die Fördersätze pro Studienplatz werden doch nicht gesenkt, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nach dem Ministerrat am Mittwoch an.