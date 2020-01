LH Wallner für Sicherungshaft

Der Mordfall an der BH Dornbirn hat österreichweit eine Debatte zur Sicherungshaft in Gang gesetzt.

Zum Beginn des Gerichtsverfahrens im tragischen Mordfall an der Dornbirner Bezirkshauptmannschaft erneuert Landeshauptmann Wallner seine Forderung nach Einführung einer Sicherungshaft. "Der Schock nach dem brutalen Mord sitzt immer noch tief", so Wallner. Wir haben nach dem Mordfall umgehend alle Sicherheitsmaßnahmen beim Zutritt in die Behörden verschärft und im Innenministerium volle Aufklärung gefordert. Insbesondere in der Frage, warum trotz Warnungen aus Vorarlberg keine Schubhaft gegen Täter verhängt wurde, obwohl ein Aufenthaltsverbot aufrecht war.