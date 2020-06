LH Wallner erklärt viel kritisierten Kurz-Auftritt im Kleinwalsertal

So erklärt LH Markus Wallner die Emotionen der Menschenmenge beim Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz in Mittelberg.

Kurzbesuch ohne Mindestabstand: Anfragebeantwortung von Wallner



Eine Anfragebeantwortung nützte Landeshauptmann Markus Wallner zur Klarstellung der Vorgänge vom 13. Mai 2020 im Kleinwalsertal. So sei der Kanzlerbesuch von Anfang an als Arbeitstreffen geplant gewesen. Die etwa 150 bis 200 Personen auf dem Dorfplatz der Gemeinde Mittelberg hätten sich spontan eingefunden.

LH Wallner: "Ich bedauere"

Auf den Videoaufnahmen ist zu sehen, wie die Bewohner der Gemeinde beim Kurz-Besuch zusammenkamen, ohne sich an den in der Öffentlichkeit weiterhin vorgeschriebenen Mindestabstand von einem Meter zu halten.

Was gut gemacht wurde

Mit dem Bundeskanzler hat Wallner an besagtem Tag an zwei von der Gemeinde Mittelberg organisierten nichtöffentlichen Besprechungen teilgenommen. In dem Rahmen wären selbstverständlich Masken getragen und die Abstandsregeln eingehalten worden, heißt es in der Beantwortung der Landtagsanfrage. Die Teilnehmendenzahl sei ebenfalls begrenzt gewesen.