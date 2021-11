LH Markus Wallner: Das Ergebnis vom PCR-Test ist da

Aufgrund eines positiven CoV-19-Antigen-Tests hat sich Landeshauptmann Markus Wallner für die heute stattfindende Landtagssitzung entschuldigt. Jetzt liegt das Ergebnis vom PCR-Test vor.

Leichte Erkältungssymptome

Kontaktpersonen bereits informiert

Liste an Infektionsteam übergeben

Im Falle von Landeshauptmann Wallner wurden also all jene Personen erfasst und informiert, die seit Sonntagabend, 14. November, mit ihm in engem Kontakt standen. Alle Termine, die der Landeshauptmann in diesem in Frage kommenden Zeitraum wahrgenommen hat, waren bis auf zwei Ausnahmen vor allem interne Termine mit dem engsten Team. Darunter fällt auch die Regierungssitzung am Dienstag - alle Teilnehmenden bei dieser Sitzung sind mindestens zwei Mal geimpft. Außentermine hat er, mit der Ausnahme eines Arbeitsessens unter vier Augen, in dieser Zeit keine wahrgenommen. Diese Liste mit den Kontaktpersonen wurde dem Infektionsteam bereits übermittelt.