LH Wallner positiv auf Corona getestet

Landeshauptmann Markus Wallner wurde am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet.

Aufgrund eines positiven COVID 19-Antigen-Tests hat sich Landeshauptmann Markus Wallner für die heute stattfindende Landtagssitzung entschuldigt. Der Antigen-Test war am Dienstagnachmittag durchgeführt worden. In weiterer Folge wurde bereits am Mittwochmorgen ein PCR-Test abgenommen.