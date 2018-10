Lewis Hamilton erneut Formel 1 Weltmeister

Lewis Hamilton kürte sich mit einem 4. Rang beim Gran Prix von Mexiko zum fünften Mal zum Formel 1 Weltmeister. Den Sieg holte sich Max Verstappen vor Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen.

Hamilton kämpft mit den Reifen

In weiterer Folge drehte Verstappen an der Spitze einsam seine Runden, während Hamilton dahinter mit den Reifen zu kämpfen hatte und sich in der 39. Runde von Vettel überholen lassen musste. Wenig später zog auch Ricciardo am chancenlosen Hamilton vorbei. Kurz darauf wechselten sowohl Vettel, als auch Hamilton, Verstappen und Bottas noch einmal die Reifen. Hinter dem Führenden Verstappen kämpften Ricciardo und Vettel um den zweiten Rang. In der 62. Runde wurde dieses Duell von einem technischen Problem bei Ricciardo entschieden, als der Red Bull Pilot seinen Wagen abstellen musste.