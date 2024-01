Levner Nahversorgung ausgebaut

Pünktlich um 7:15 Uhr eröffnete im Gebäude des ehemaligen Billa-Marktes der neue ADEG-Markt der Familie Neumann. Somit hat das Warten vieler Bewohner im Stadtteil Levis auf ein zusätzliches Angebot ein Ende gefunden.

Die Familie Neumann – Vater Helmar, Mutter Anja und die Söhne Nils und Lasse – haben neben dem ADEG in Klaus nun auch jenen in Feldkirch übernommen. Damit nicht genug, wird in Kürze auch das Geschäft in Lustenau dazu kommen. Die Eltern sind seit 1986 im Handel tätig, damals noch in ihrer Heimat am Niederrhein. Als sie 2013 nach Vorarlberg wechselten, übernahmen sie das Geschäft in Klaus.