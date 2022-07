Levi's® eröffnet neuen Store im ZIMBAPARK

Levi’s® eröffnet am 29. Juli einen neuen Store im ZIMBAPARK.

Levi’s® eröffnet am 29. Juli einen neuen Store im ZIMBAPARK. ©Levi's

Denim soweit das Auge reicht: Im ZIMBAPARK Bludenz/Bürs erwartet die Besucherinnen und Besucher ab Freitag, den 29. Juli 2022 ein weiterer cooler Markenstore.

Im größten Shopping-Center der Region eröffnet im Erdgeschoß ein neuer Levi’s® Store und bietet den Kund:innen ein umfangreiches Sortiment an Mode und Accessoires an. Darüber hinaus kann man im neuen Shop eigene oder neu erworbene Levi’s® Kleidungsstücke personalisieren lassen. So setzt Levis mit vielfältigen Upcycling-Möglichkeiten auf Nachhaltigkeit.

Auf der großzügigen Shopfläche im Erdgeschoss greift der neue Levi’s® Store das charakteristische Indigo-Storekonzept auf, welches sich durch alle Elemente des Shops durchzieht und ihm einen modernen Look verleiht.

Nachhaltig gedacht – Jeans-Upcycling im neuen Store

Ein Highlight des Stores ist ein „Hub & Spoke Tailorshop“, in welchem sich Denim-Fans und Besucher:innen des Stores ihre eigenen und neu erworbenen Levi’s® Styles personalisieren lassen können. Durch vielfältige Upcycling-Optionen neuer und gebrauchter Levi’s® Styles, geht die Marke einen Schritt weiter und integriert Kund:innen in ihren Nachhaltigkeitsgedanken. Mit einer breiten Auswahl an Pins oder Patches lassen sich durch das Tailorshop-Personal vor Ort individuelle Wünsche umsetzen und schenken Levi’s® Kleidungsstücken ein individuelles, neues und längeres Leben.

„Mit Levi’s® erweitern wir unsere Marken-und Servicevielfalt im Bereich Mode – das freut nicht nur uns, sondern auch unsere Kund:innen“, so Walter Simma, ZIMBAPARK Center-Manager. Der Store im ZIMBAPARK eröffnet am 29. Juli 2022 ab 9 Uhr im Erdgeschoss und lockt am Freitag und Samstag mit einem besonderen Eröffnungsangebot: 20% Rabatt auf die gesamte Kollektion.

ÜBER DIE MARKE LEVI'S®

Die Marke Levi's® ist der Inbegriff klassisch amerikanischen Styles und authentischer Coolness. Seit Levi Strauss 1873 in Kalifornien die Jeans erfand, gehören Levi's® Jeans zu den bekanntesten und meist kopierten Kleidungsstücken der Welt. Levi’s® Jeans haben ganze Generationen von jungen Menschen inspiriert und wurden von jeder Jugendkultur unserer Zeit begeistert getragen. Auch heute führt Levi's® diesen Weg mit Pioniergeist und Innovationsdrang fort. Unser einzigartiges Jeanswear- und Accessoires-Angebot ist in mehr als 110 Ländern erhältlich und ermöglicht es Menschen überall auf der Welt, ihrem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen. Weitere Informationen zu Levi's®, den Produkten und Stores finden Sie unter: levi.com

Levi’s® ist auf der Suche nach Mitarbeiter:innen für den Shop im ZIMBAPARK. Bewerbungsunterlagen können Interessierte gerne inkl. Foto an bewerbung@indiandreams.at schicken.