Das ist Österreichs erste digitale Lernfabrik in Dornbirn

Im WIFI Dornbirn gibt es die österreichweit erste Digitale Lernfabrik. Dort sollen die Fachkräfte der Zukunft alles rund um Digitalisierung lernen.

Die gesamte Industrie befindet sich im Wandel. Die reale und die virtuelle Welt kommen sich dabei immer näher. Viele Regionen rüsten daher auf - auch Vorarlberg: klassische industrielle Prozesse werden durch die digitale Welt ergänzt und optimiert. Mehr denn je braucht es jetzt neue, insbesondere digitale Kompetenzen, um sich zurechtzufinden. Besonders kleine und mittlere Unternehmen brauchen hier Hilfe bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und des Fachkräftenachwuchses. Im WKV-Strategieprozess "Dis.Kurs Zukunft" wurde deshalb das Projekt Digitale Lernfabrik entwickelt.

Intelligente Prozesse trainieren

"Die Lernfabrik soll nicht nur der Ausbildung dienen, sondern auch regionale Unternehmen und Hochschulen Möglichkeiten zur Information, Fortbildung und Forschung bieten", erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler. Von Anfang an wurde daher mit Schulen und der Wirtschaft an den notwendigen Modulen und Konfigurationen gearbeitet. Im WIFI wird mit der Lernfabrik eine vernetzte Anlage geboten, bei der Auszubildende die Möglichkeit haben, intelligente Produktionsprozesse auf der Basis realer Industriestandards zu trainieren und vernetzte Abläufe selbst zu steuern. Aufbauend auf den klassischen Inhalten der Steuerungs- und Automatisierungstechnik werden sie in die Industrie-4.0-Technologien eingeführt, gezielt geschult und trainiert.

Die Digitale Lernfabrik wurde am Dienstag präsentiert. Bild: VOL.AT/Mayer

Ein wichtiges Zukunftsprojekt

Auch für Landeshauptmann Wallner ist das Projekt ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der Digitalisierung in Vorarlberg. Es sei wichtig solche Projekte voranzutreiben, um den Anschluss nicht zu verpassen und Betriebe zu unterstützen. Schon in der Ausbildung habe die Vorbereitung auf die digitale und vernetzte Arbeitswelt höchste Priorität, meint auch Landesrat Marco Tittler. Er sieht die Lernfabrik als wichtiges Zukunftsprojekt. Qualifizierung und Kompetenzentwicklung sind also die Ziele der Digitalen Lernfabrik. Für den Theorieunterricht steht zusätzlich ein Schulungsraum mit Laborausstattung zur Verfügung, in dem programmiert und simuliert werden kann.

Österreichweit einzigartig

Für Wirtschaftskammer und WIFI ist die Lernfabrik ein "absolutes Leuchtturmprojekt". "Sie ist die einzige kompakte digitale Lernfabrik in ganz Österreich mit einer abgeschlossenen Prozesskette", erklärt Thomas Wachter, WIFI-Institutsleiter. Ab sofort kann das WIFI Vorarlberg praxisbezogene Kurse und Prüfungen für Industrie-4.0-Themen druchführen. Bereits ab nächstem Jahr wird beispielsweise das Modul Robotertechnik im Rahmen der Lehrabschlussprüfung in der Digitalen Lernfabrik geprüft. Die Lernfabrik soll zudem in das bestehende Kursangebot integriert werden, um Ausbildungen mit Praxisbezug zu gewährleisten. Das Kursprogramm wird ständig weiterentwickelt. Geplant ist, die iLernfabrik auf für die Berufsorientierung zu nutzen. "Hier kann den Jugendlichen das Thema Digitalisierung und Industrie anschaulich präsentiert werden", sagt Wachter.