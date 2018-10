Leuchtqualle Aequorea und Forscher Angelo zu Gast in der Bücherei Lochau

Lochau. Kürzlich war die Puppenspielerin Angelika Heinzle-Denifle mit ihrer Leuchtqualle Aequorea Victoria und der Mitspielerin Barbara Dobler (Forscher Angelo) in der Bücherei-Spielothek in Lochau zu Gast, und sie hatten dort einen viel beklatschten Auftritt.

Mit der selbstgeschriebenen Geschichte „Leuchtqualle begegnet Forscher – Das Leuchten in der Stille und ein mutiger Blick in die Zukunft“ sowie den selbstgefertigten Puppen begeisterte Angelika Heinzle-Denifle die Kinder der ersten Klassen der Volksschule Lochau. So unterhielt sich der Forscher Angelo mit der Leuchtqualle Aequorea Victoria, die auf dem Meeresgrund lebt. Da erfuhren die Kinder viel Neues über das Meer und das Leben der Quallen in der Tiefsee im Besonderen.