Leuchtender Auftakt in die Adventzeit

Die VS Leopold lud zum großen Lichterfest.

Dornbirn. Zahlreiche Laternen verwandelten diese Woche den Pausenhof der VS Leopold in ein einziges Lichtermeer. Wie jedes Jahr, veranstaltete die Volksschule im Hatlerdorf ein großes Lichterfest, das auch heuer viele Schaulustige lockte und diesen – und den Mitwirkenden selbst – einen sehr stimmungsvollen Auftakt in die anstehende Adventzeit bescherte.