Leuchtende Kinderaugen im Knusperhäuschen

„Heute Kinder wird's was geben...“ – volles Programm für kleine Besucher in Feldkirch.

FELDKIRCH Hänsel und Gretel verliefen sich in Feldkirch. Doch es war weder finster, noch so wirklich kalt. Denn die Montfortstadt erstrahlt in den Lichterketten durch die komplette Altstadt bis hin zum Sebastianplatz, wo ein kleines Knusperhäuschen auf Hackschnitzel leuchtet. In diesem Lebkuchenhaus beim Palais Liechtenstein können Kinder basteln, backen und tolle Geschichten erleben.

Bis an Weihnachten, 24. Dezember, erwartet die kleinen Besucher im Lebkuchenhaus beim Palais Liechtenstein ein liebevoll zusammengestelltes Weihnachtsprogramm. Kinder dürfen beim kreativem Gestalten kleine Kunstwerke schaffen oder auch dem köstlichen Duft folgend selbst Weihnachtskekse backen. Beim Lauschen von stimmungsvollen Geschichten können sie sich in der Wärme der gemütlichen Stube zurücklehnen. Offene Kinderohren kommen in den Genuss von Märchen, Erzähltheater mit Musik oder weihnachtlichen Kinderlesungen. Im Lebkuchenhaus wird den Kleinen die Wartezeit aufs Christkind auf vielfältige Weise verkürzt und sie können unter der Leitung von liebevollen Betreuer*innen vergnügen, während die Eltern in Ruhe Weihnachtseinkäufe erledigen. Öffnungszeiten sind am Donnerstag, Freitag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr sowie Samstag, 9.30 bis 17 Uhr. TAY