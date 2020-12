Leuchtende Adventzeit in Weiler

Viel zu entdecken und zu bestaunen gibt es derzeit bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gemeinde Weiler.

Weiler . Viele wunderschön gestaltete Adventsfenster laden in Weiler bis Weihnachten zu einem Spaziergang durch die Gemeinde ein. Seit 1. Dezember leuchten an diversen Häusern in diesem Jahr wieder die Adventfenster.

Zahlreiche Privatpersonen, Schulen, Kindergärten und Unternehmen beteiligen sich an der Aktion „Advent-Fenster“ der Pfarre Weiler. Jeden Tag erstrahlt dabei ein weiteres festlich geschmücktes Fenster und sorgt so für eine leuchtende Adventszeit in der Gemeinde. Alle Beteiligten tragen weiters dazu bei, dass auch in dunkleren Tagen Licht und Wärme ausgestrahlt wird. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gemeinde gibt es dabei viel zu entdecken und bestaunen. Ursprünglich wurde die Idee des Adventkalenders vor über 100 Jahren vom Verleger Gerhard Lang erfunden um den Kindern die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Nun verkürzen auch in der Vorderlandgemeinde die 24 geschmückten Fenster die Zeit bis zum großen Fest. Die Teilnehmer der diesjährigen Adventfenster Aktion sind auf der Homepage der Gemeinde Weiler ersichtlich. MIMA