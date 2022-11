Letztes Repaircafé in Bludenz vor Weihnachten

Bludenz. Am Freitag wird das letzte Mal vor Weihnachten im Carla Store wieder geschraubt, getüftelt und repariert.

Die Lichterkette für den Christbaum, die nicht mehr leuchten mag, das nicht mehr funktionieren wollende Küchengerät, das dringend für das Weihnachtsessen gebraucht wird oder der Staubsauger, der seinen Dienst eingestellt hat – diese und noch viele weitere Elektrokleingeräte werden beim Bludenzer Repair Café wieder in Stand gesetzt. Mit viel Geduld, fachkundigem Wissen und dem nötigen Werkzeug nehmen sich die „schlauen Füchse“ vom Repair Café dabei jedem noch so scheinbar ausweglosen Fall an, sehr zur Freude der oftmals verzweifelten Eigentümer*innen.